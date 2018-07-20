В Звездном городке сгорела "Баня Гагарина", подаренная первому космонавту планеты Юрию Гагарину президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном в 1961 году, передает РИА Новости. На месте пожара до сих пор находятся сотрудники МЧС.

Отмечается, что уже месяц баня не использовалась. В прошлом году она была реконструирована. В Звездном городке была традиция — в четверг в эту баню ходило все руководство Центра подготовки космонавтов, а по пятницам — отряд космонавтов. Баня была подарена Гагарину во время его первого зарубежного визита.

Юрий Гагарин прибыл в Финляндию 30 июня 1961 года. Он встретился с президентом страны и побывал в Хельсинки, Тампере и Кеми.

Подаренную в Финляндии баню установили в Звездном городке недалеко от центральной аллеи города.