К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хэ к 8 годам тюрьмы. Ее признали виновной в растрате государственных средств и вмешательстве в деятельность партии, передает телеканал "Россия 24". Также Пак Кын Хе приговорили к штрафу в размере почти три миллиона долларов.

Коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее в 2016 году после появления в прессе сообщений о финансовых махинациях с участием подруги президента Цой Сун Силь. В 2017 году главу страны арестовали. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе — в коррупции, превышении должностных полномочий и раскрытии государственной информации.

Ранее Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями в бытность лидером страны. Суд также назначил ей штраф в размере $16,9 млн.