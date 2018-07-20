Инопресса: Трамп хочет устроить референдум в Донбассе

Президент США Дональд Трамп может провести в Донбассе референдум – это предложил ему президент РФ Владимир Путин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече двух лидеров в Хельсинки.

Референдум проведут под эгидой международных организаций, и жители Донбасса смогут высказаться о статусе ДНР и ЛНР. Это может стать одним из вариантов урегулирования конфликта.

Этот планы президенты договорились не озвучивать, что бы Трамп имел возможность его обдумать, уточняется в сообщении.