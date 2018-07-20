Тема:

Будущее аэрокосмической отрасли 1 час назад

Новости Наука

20 июля 201811:02 Дарья Загорская

Армия роботов "Роллс-Ройс" займётся инспекцией и ремонтом авиационных двигателей

Художественное представление робота-таракана "Swarm",который проведёт инспекцию авиационного двигателя.
Иллюстрация Wyss Institute Harvard University / IntelligentEngine.

В феврале 2018 года компания "Роллс-Ройс" (Rolls-Royce) объявила о своём новом курсе на разработку интеллектуальных авиационных двигателей. Программа получила название IntelligentEngine. Ожидается, что новые двигатели будут более безопасными и эффективными благодаря способности общаться друг с другом и сетями поддержки. А чтобы им было, о чём "поговорить", инженеры компании разработали целую серию миниатюрных роботов, которые смогут проникать в самые труднодоступные места этих сложнейших устройств.

Знакомьтесь, "Flare" – робот-змея, "Swarm" – робот-таракан и "Inspect" – робот-перископ. В их задачи будет входить не только внимательный осмотр двигателей на предмет уже существующих или вероятных в ближайшем будущем неполадок, но и ликвидация некоторых из них прямо на месте. Для создания этой команды инженеры проекта IntelligentEngine объединили свои усилия со специалистами из Института Висса Гарвардского университета (Wyss Institute), а также Ноттингемского Университета (University of Nottingham).

Планируется, что внутри двигателя одновременно будут работать целые команды роботов каждого типа, причём все они должны будут взаимодействовать. В задачи змееподобного робота "Flare" будет в первую очередь входить анализ теплоизоляционного покрытия. После обнаружения повреждения устройство должно будет сообщить другим роботам-змеям, что необходима помощь в ремонте опасного участка.

Благодаря своей форме "Flare", наподобие эндоскопа, будет способен заглянуть в самые труднодоступные уголки и, если потребуется, призвать армию роботов-тараканов для более детального изучения подозрительного участка. Каждый крошечный "Swarm", размером всего в 10 миллиметров, будет снабжен видеокамерой, передающей информацию оператору в режиме реального времени. Всё же определение потенциальной опасности большинства неполадок столь сложного технического устройства, как авиационный двигатель, пока под силу только квалифицированному специалисту.

Также, кроме описанных выше устройств, в каждом интеллектуальном двигателе поселится "Inspect". Он запланирован мобильным, но большую часть времени будет располагаться на постоянном месте. Главной задачей этого перископоподобного робота будет контроль за температурой окружающей среды. Сам он будет способен выдерживать экстремальную жару. По мере необходимости, после достижения температурой экстремальных отметок, "Inspect" выйдет из своего укрытия для проверки, как справился с критической ситуацией сам двигатель.

Известно, что параллельно инженерами Rolls-Royce ведётся разработка роботизированных устройств, которые будут изготавливать необходимые для ремонта запчасти прямо внутри двигателя. Точнее, им предстоит выполнить некую финальную стадию обработки, например, отсечение готовой детали от заготовки. Такой подход должен будет значительно сократить время обслуживания и стоимость восстановительных операций.

На сегодняшний день описанные разработки находятся на разных стадиях. В частности, проект по созданию робота "Swarm" ещё далёк от реализации, а вот технология изготовления запчастей внутри двигателя уже проходит тестирование и её внедрение планируется в течение следующих нескольких лет.

 

Кстати, разработкой технологий коллективной работы роботов занимается немало команд из разных научных институтов. И хотя многие проблемы ещё только ждут своих решений, с помощью стаи машин, например, уже удалось разгадать одну из тайн океана.

Ранее по теме

Сейчас

10:55

Обыски в ЦНИИмаше: Рогозин поручил помочь следствию

10:22

К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

09:32

Умерла первая жена Владимира Высоцкого

09:10

Два российских банка лишились лицензии

05:56

В штате Миссури жертвами кораблекрушения стали 6 человек

03:08

Убийцам рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения

01:20

Дипломаты: Мария Бутина уверена в своей невиновности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В космическом НИИ идет обыск. Речь идет о возможной утечке секретных технологий за рубеж

В космическом НИИ идет обыск. Речь идет о возможной утечке секретных технологий за рубеж

1 час назад
Инопресса: Путин предложил Трампу устроить референдум в Донбассе

Инопресса: Путин предложил Трампу устроить референдум в Донбассе

1 час назад
Первую жену Владимира Высоцкого похоронят в Нижнем Тагиле

Первую жену Владимира Высоцкого похоронят в Нижнем Тагиле

1 час назад
Мать, заморившая голодом дочь, расплакалась после вопросов журналистов

Мать, заморившая голодом дочь, расплакалась после вопросов журналистов

15 минут назад
В Киеве хотят заминировать Азовское море, но не могут

В Киеве хотят заминировать Азовское море, но не могут

48 минут назад
Антонов призвал США освободить Бутину с Ярошенко и вернуть дипсобственность

Антонов призвал США освободить Бутину с Ярошенко и вернуть дипсобственность

21 минута назад
Дон Стерджес убил не "Новичок". Врачи сами отключили ее от системы жизнеобеспечения

Дон Стерджес убил не "Новичок". Врачи сами отключили ее от системы жизнеобеспечения

3 часа назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Полиция Казахстана установила личность второго убийцы фигуриста Дениса Тена

Полиция Казахстана установила личность второго убийцы фигуриста Дениса Тена

2 часа назад
Вышел первый трейлер грандиозной саги о Годунове

Вышел первый трейлер грандиозной саги о Годунове

16 часов назад
Коллагеновый заговор: так ли эффективно популярное средство от старости?

Коллагеновый заговор: так ли эффективно популярное средство от старости?

17 часов назад
Что такое цифровое предприятие и как его создать?

Что такое цифровое предприятие и как его создать?

23 часа назад
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
20 мультфильмов про приемные семьи

20 мультфильмов про приемные семьи

1 час назад
Репродуктивное здоровье мужчин может улучшить алкоголь

Репродуктивное здоровье мужчин может улучшить алкоголь

1 час назад
Спешащий на помощь своему ребенку водитель устроил смертельное ДТП

Спешащий на помощь своему ребенку водитель устроил смертельное ДТП

1 час назад
Плохие отношения с Россией привели к проблемам в латвийской экономике

Плохие отношения с Россией привели к проблемам в латвийской экономике

1 час назад
К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

2 часа назад
Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона

Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона

2 часа назад
В Звездном городке сгорела "Баня Гагарина"

В Звездном городке сгорела "Баня Гагарина"

2 часа назад
Американские конгрессмены и журналисты выяснят отношения в компьютерной игре

Американские конгрессмены и журналисты выяснят отношения в компьютерной игре

2 часа назад
Россияне все чаще страхуют жилье благодаря ипотеке

Россияне все чаще страхуют жилье благодаря ипотеке

2 часа назад
Два российских банка лишились лицензии

Два российских банка лишились лицензии

3 часа назад
ДТП на трассе "Киев-Одесса": 5 погибших, 12 пострадавших

ДТП на трассе "Киев-Одесса": 5 погибших, 12 пострадавших

4 часа назад
Роскачество назвало "слабые места" отечественного шашлыка

Роскачество назвало "слабые места" отечественного шашлыка

4 часа назад
В середине лета в Норильске выпал снег

В середине лета в Норильске выпал снег

5 часов назад
Дети в Одессе решили заработать необычным способом

Дети в Одессе решили заработать необычным способом

6 часов назад
Якутия продолжает гореть

Якутия продолжает гореть

6 часов назад
Госсекретарь США: я сильно удивлюсь, если записи переговоров Путина и Трампа будут опубликованы

Госсекретарь США: я сильно удивлюсь, если записи переговоров Путина и Трампа будут опубликованы

6 часов назад
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

6 часов назад
Убийцам рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения

Убийцам рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения

9 часов назад
Хит-парад. Самые мощные серийные хот-хэтчи

Хит-парад. Самые мощные серийные хот-хэтчи

14 часов назад
Московская погода явила жителям "Балтийский синдром"

Московская погода явила жителям "Балтийский синдром"

15 часов назад
"Великий Северный путь": скоро увидят все

"Великий Северный путь": скоро увидят все

17 часов назад
Какой Париж? Поргина ответила экс-балерине, назвавшейся любовницей Караченцова

Какой Париж? Поргина ответила экс-балерине, назвавшейся любовницей Караченцова

18 часов назад
Миллиард просмотров собрал клип времен, когда YouTube еще не было

Миллиард просмотров собрал клип времен, когда YouTube еще не было

18 часов назад
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила

Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила

19 часов назад
Своевременно: новый анализ крови обнаружит опасный рак кожи на ранней стадии

Своевременно: новый анализ крови обнаружит опасный рак кожи на ранней стадии

19 часов назад
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности

Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности

19 часов назад
Летающий автомобиль Terrafugia начнут продавать в 2019-м

Летающий автомобиль Terrafugia начнут продавать в 2019-м

19 часов назад
Концертный зал и парк "Зарядье" получили премию MUF-18

Концертный зал и парк "Зарядье" получили премию MUF-18

20 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15