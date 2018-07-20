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Будущее аэрокосмической отрасли 1 час назад
Армия роботов "Роллс-Ройс" займётся инспекцией и ремонтом авиационных двигателей
В феврале 2018 года компания "Роллс-Ройс" (Rolls-Royce) объявила о своём новом курсе на разработку интеллектуальных авиационных двигателей. Программа получила название IntelligentEngine. Ожидается, что новые двигатели будут более безопасными и эффективными благодаря способности общаться друг с другом и сетями поддержки. А чтобы им было, о чём "поговорить", инженеры компании разработали целую серию миниатюрных роботов, которые смогут проникать в самые труднодоступные места этих сложнейших устройств.
Знакомьтесь, "Flare" – робот-змея, "Swarm" – робот-таракан и "Inspect" – робот-перископ. В их задачи будет входить не только внимательный осмотр двигателей на предмет уже существующих или вероятных в ближайшем будущем неполадок, но и ликвидация некоторых из них прямо на месте. Для создания этой команды инженеры проекта IntelligentEngine объединили свои усилия со специалистами из Института Висса Гарвардского университета (Wyss Institute), а также Ноттингемского Университета (University of Nottingham).
Планируется, что внутри двигателя одновременно будут работать целые команды роботов каждого типа, причём все они должны будут взаимодействовать. В задачи змееподобного робота "Flare" будет в первую очередь входить анализ теплоизоляционного покрытия. После обнаружения повреждения устройство должно будет сообщить другим роботам-змеям, что необходима помощь в ремонте опасного участка.
Благодаря своей форме "Flare", наподобие эндоскопа, будет способен заглянуть в самые труднодоступные уголки и, если потребуется, призвать армию роботов-тараканов для более детального изучения подозрительного участка. Каждый крошечный "Swarm", размером всего в 10 миллиметров, будет снабжен видеокамерой, передающей информацию оператору в режиме реального времени. Всё же определение потенциальной опасности большинства неполадок столь сложного технического устройства, как авиационный двигатель, пока под силу только квалифицированному специалисту.
Также, кроме описанных выше устройств, в каждом интеллектуальном двигателе поселится "Inspect". Он запланирован мобильным, но большую часть времени будет располагаться на постоянном месте. Главной задачей этого перископоподобного робота будет контроль за температурой окружающей среды. Сам он будет способен выдерживать экстремальную жару. По мере необходимости, после достижения температурой экстремальных отметок, "Inspect" выйдет из своего укрытия для проверки, как справился с критической ситуацией сам двигатель.
Известно, что параллельно инженерами Rolls-Royce ведётся разработка роботизированных устройств, которые будут изготавливать необходимые для ремонта запчасти прямо внутри двигателя. Точнее, им предстоит выполнить некую финальную стадию обработки, например, отсечение готовой детали от заготовки. Такой подход должен будет значительно сократить время обслуживания и стоимость восстановительных операций.
На сегодняшний день описанные разработки находятся на разных стадиях. В частности, проект по созданию робота "Swarm" ещё далёк от реализации, а вот технология изготовления запчастей внутри двигателя уже проходит тестирование и её внедрение планируется в течение следующих нескольких лет.
Кстати, разработкой технологий коллективной работы роботов занимается немало команд из разных научных институтов. И хотя многие проблемы ещё только ждут своих решений, с помощью стаи машин, например, уже удалось разгадать одну из тайн океана.
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