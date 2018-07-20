Спешащий на помощь своему ребенку водитель устроил смертельное ДТП

В Брянской области в Жуковке вчера, 19 июля, произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль, движущийся с высокой скоростью, столкнулся с грузовой "Газелью". От удара она перевернулась, а ее водитель выпал из салона и был придавлен тяжелой машиной.

Аварии предшествовала драматическая история, о которой рассказал местной прессе глава района Владимир Шуравко. По его словам, незадолго до ДТП водител легкового автомобиля Lexus узнал о падении своего ребенка со второго этажа. По этой причине взволнованный мужчина поехал домой, превышая безопасную скорость.

В результате ДТП на месте погиб водитель "Газели", а его жена, сидевшая рядом с ним в кабине, получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу. О состоянии виновника аварии и его ребенка не сообщается.