Первую жену Владимира Высоцкого похоронят в Нижнем Тагиле

Прощание с первой супругой Владимира Высоцкого — народной артисткой России Изой (Изольдой) Высоцкой состоится 22 июля в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в Нижнетагильском драматическом театре.

Она ушла из жизни утром 20 июля. Актрисе был 81 год.

В Нижнетагильском драматическом театре Иза Высоцкая служила с 1970 года до последних дней жизни. Она выходила на сцену, хотя в последний год боролась с тяжелой болезнью, пишет уральский новостной портал E1.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). Она окончила Школу-студию МХАТ, где и познакомилась с Владимиром Высоцким в 1956 году. В 1960-м они поженились, но через два года расстались, хотя в официальном браке состояли до 1965 года.

В этом же году Владимир Высоцкий женился на актрисе Людмиле Абрамовой – матери Никиты и Аркадия Высоцких.

В 2006 году была издана автобиография Изы Высоцкой "Короткое счастье на всю жизнь". В ней актриса описывает, в том числе, и недолгую супружескую жизнь с Владимиром Высоцким.

В 2016-м, в день рождения актера, она открывала выставку его личных вещей. "Все воспоминания о Высоцком до сих пор живут во мне, животрепещут. Владимир Семенович был очень ярким человеком с детства", — сказала она тогда.

Вторая книга Изы Константиновны под названием "С тобой... без тебя" была презентована в январе 2017 года ко дню рождения актера.