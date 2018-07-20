"Уфа" дебютирует в отборе Лиги Европы против "Домжале" из Словакии

ФК "Уфа" первым из российских клубов примет участие в международных соревнованиях. 26 июля и 2 августа команда из Башкирии проведет матчи второго раунда Лиги Европы против словацкого "Домжале". Отметим, что уфимские футболисты дебютируют еврокубках.

19 июля словенцы у себя дома в рамках первого раунда Лиги Европы сыграли вничью с боснийской командой "Широки Бриег" со счетом 1:1. За счет большего количества забитых мячей на выезде (2:2) "Домжале" прошел в следующий круг.

Первый матч между российской и словенской командами пройдет 26 июля в Уфе.