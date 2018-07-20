Фургону ЦОДД снесло "наблюдательную башню" на дороге в Москве

Водитель столичного Центра организации дорожного движения не учел высоту бетонной конструкции по пути и за считанные секунды лишился телескопической камеры, в автоматическом режиме выискивавшей нарушителей. Водитель попутной машины, из салона которой велась съемка, не преминул порадоваться произошедшему.

Запись, как можно предполагать, была сделана в минувший четверг, 19 июля. На кадрах видно, как возвышающаяся над зеленым фургоном ЦОДД "наблюдательная башня" сначала цепляет предупреждающий об ограничении высоты знак, а через несколько десятков метров и вовсе заваливается на крышу после столкновения с бетонным перекрытием, на котором тоже висит знак с указанием ограничения по высоте.

Водитель, судя по всему, если и заметил утрату, то не сразу, поскольку не остановился, а продолжил движение.