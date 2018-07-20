Антонов призвал США освободить Бутину с Ярошенко и вернуть дипсобственность
Посол России в США Анатолий Антонов назвал ситуацию с задержанием россиянки Марии Бутиной фарсом и комедией, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, что обвинения, которые американцы выдвигают в отношении Бутиной, "абсолютно незаконны" и выразил мнение, что в США девушку пытаются "сломать".
Антонов сообщил, что российские дипломаты будут требовать освобождения Бутиной и оказывать ей всяческую помощь.
Он также рассказал, что посольство РФ каждую неделю ставит перед США вопрос о другом россиянине — Константине Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, и требует его возвращения на родину.
Дипломат сообщил, что Россия продолжит требовать у Вашингтона прекратить практику похищения россиян в третьих странах и будет добиваться освобождения летчика.
Кроме того, Антонов заявил, что Россия требует от Вашингтона возвращения дипломатической собственности. Диалог по этой проблеме находится, по его словам, "в плохой стадии", однако указал, что этот вопрос – не президентского уровня.
Посол сообщил, что его даже не пускают проверить сохранность помещений, но заверил, что российская сторона продолжит бороться за свою собственность.
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