Олененок устроил переполох в московском автосалоне

Необычный посетитель навестил автомобильный салон в столичном Кунцеве: сотрудники еще не успели включить компьютеры, когда в выставочный зал ворвалась маленькая косуля. Один из очевидцев снял неожиданного гостя на видео.

Фактически оказавшись в контактном зоопарке среди железных коней, животное попыталось ретироваться, но то и дело натыкалось на стеклянные перегородки и стены. Попытки его поймать успехом не увенчались — представитель семейства оленевых пронзительно закричал, когда его схватил один из мужчин.

В ходе метаний по салону устроившее переполох парнокопытное, кажется, не задело ни единой машины, а на свободу вырвался, с разбегу разбив стекло рядом с дверью. О дальнейшей судьбе перепуганной косули, как и о том, откуда она взялась, ничего не сообщается.