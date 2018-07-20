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Фотоконкурс имени Андрея Стенина 33 минуты назад

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20 июля 201812:04

Репортаж о борьбе с огнем в ЮАР стал лучшим на конкурсе имени Андрея Стенина

Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-аудитории стала документальная хроника фотожурналиста из Кейптауна Джастина Салливана. "В огне: за гранью" — репортаж о борьбе с огнем, который ежегодно уничтожает до сотни тысяч гектаров леса в ЮАР. По мнению автора, в этих кадрах сочетаются "необычайная красота природы и ее разрушительная сила".

Наряду с победителями конкурса, которых 6 августа 2018 года назовет профессиональное жюри, победитель онлайн-голосования получит диплом. Вручение наград пройдет осенью 2018 года, тогда же откроется выставка лучших работ в Москве.

Международный конкурс 1 имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

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