Пайсон не комментирует обыски, Рогозин пообещал ФСБ содействие

В связи с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам РФ госкорпорация Роскосмос окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в ЦНИИмаше (головной научный институт госкорпорации) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, передает ТАСС.

Как пишет "Коммерсант", директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, который мог стать одним из фигурантов дела о госизмене, не комментирует ход следствия. Известно, что Пайсон не покидал России. Он мог стать одним из фигурантов дела о госизмене. Как отметили в ОРКК, Пайсон не имел допуска к секретным разработкам.

ФСБ проверяет 10 работников отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. Сотрудники ведомства установили, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно".