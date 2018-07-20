Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 июля 201813:25

"Демографию" доработают

Петр Ковалев/ТАСС

До 15 августа правительство планирует согласовать и доработать национальный проект "Демография", передает "Интерфакс".

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам Голиковой, нацпроект "Демография" рассчитан на шесть лет, его финансирование на этот срок предварительно планируется в размере 3,6 триллион рублей.

В проект войдет целый комплекс мероприятий по поддержке рождаемости, снижению смертности и улучшению диагностики заболеваний, строительству яслей, а также комплексная социальная и медицинская помощь пожилым людям, а также мероприятия в области здорового образа жизни.

Сейчас

13:55

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

13:08

В Одинцове ребенок полутора лет упал с 13 этажа на деревья и выжил

10:55

Обыски в ЦНИИмаше: Рогозин поручил помочь следствию

10:22

К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

09:32

Умерла первая жена Владимира Высоцкого

09:10

Два российских банка лишились лицензии

05:56

В штате Миссури жертвами кораблекрушения стали 6 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пайсон не комментирует обыски, Рогозин пообещал ФСБ содействие

Пайсон не комментирует обыски, Рогозин пообещал ФСБ содействие

1 час назад
Путин и Трамп обсудили "конкретные предложения"

Путин и Трамп обсудили "конкретные предложения"

41 минута назад
В память о Высоцкой могут поставить спектакль

В память о Высоцкой могут поставить спектакль

20 минут назад
Мать, заморившая голодом дочь, расплакалась после вопросов журналистов

Мать, заморившая голодом дочь, расплакалась после вопросов журналистов

1 час назад
Земфира высказала все, что думает о Гречке, Монеточке и Дуде

Земфира высказала все, что думает о Гречке, Монеточке и Дуде

23 минуты назад
В Одинцове ребенок полутора лет упал с 13 этажа на деревья и выжил

В Одинцове ребенок полутора лет упал с 13 этажа на деревья и выжил

50 минут назад
"Демографию" доработают

"Демографию" доработают

44 минуты назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена привезли на место нападения

Подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена привезли на место нападения

42 минуты назад
В Киеве хотят заминировать Азовское море, но не могут

В Киеве хотят заминировать Азовское море, но не могут

2 часа назад
Антонов призвал США освободить Бутину с Ярошенко и вернуть дипсобственность

Антонов призвал США освободить Бутину с Ярошенко и вернуть дипсобственность

1 час назад
Вышел первый трейлер грандиозной саги о Годунове

Вышел первый трейлер грандиозной саги о Годунове

18 часов назад
Коллагеновый заговор: так ли эффективно популярное средство от старости?

Коллагеновый заговор: так ли эффективно популярное средство от старости?

18 часов назад
Что такое цифровое предприятие и как его создать?

Что такое цифровое предприятие и как его создать?

19.07.2018 12:40
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Черчесов считает матч между сборными России и Хорватии лучшим на турнире

Черчесов считает матч между сборными России и Хорватии лучшим на турнире

40 минут назад
Помощника Макрона уволят за избиение людей на демонстрации

Помощника Макрона уволят за избиение людей на демонстрации

1 час назад
Компьютерная томография повышает риск развития рака головного мозга

Компьютерная томография повышает риск развития рака головного мозга

1 час назад
В Google работают над ОС, которая заменит Android

В Google работают над ОС, которая заменит Android

1 час назад
20 мультфильмов про приемные семьи

20 мультфильмов про приемные семьи

3 часа назад
Репродуктивное здоровье мужчин может улучшить алкоголь

Репродуктивное здоровье мужчин может улучшить алкоголь

3 часа назад
Спешащий на помощь своему ребенку водитель устроил смертельное ДТП

Спешащий на помощь своему ребенку водитель устроил смертельное ДТП

3 часа назад
Плохие отношения с Россией привели к проблемам в латвийской экономике

Плохие отношения с Россией привели к проблемам в латвийской экономике

3 часа назад
К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

К 24 годам тюрьмы для Пак Кын Хе добавили еще 8

3 часа назад
Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона

Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона

3 часа назад
В Звездном городке сгорела "Баня Гагарина"

В Звездном городке сгорела "Баня Гагарина"

3 часа назад
Новый премиум-седан из Китая будет круче "немцев"

Новый премиум-седан из Китая будет круче "немцев"

3 часа назад
Американские конгрессмены и журналисты выяснят отношения в компьютерной игре

Американские конгрессмены и журналисты выяснят отношения в компьютерной игре

4 часа назад
Россияне все чаще страхуют жилье благодаря ипотеке

Россияне все чаще страхуют жилье благодаря ипотеке

4 часа назад
Дон Стерджес убил не "Новичок". Врачи сами отключили ее от системы жизнеобеспечения

Дон Стерджес убил не "Новичок". Врачи сами отключили ее от системы жизнеобеспечения

4 часа назад
Два российских банка лишились лицензии

Два российских банка лишились лицензии

4 часа назад
ДТП на трассе "Киев-Одесса": 5 погибших, 12 пострадавших

ДТП на трассе "Киев-Одесса": 5 погибших, 12 пострадавших

5 часов назад
Роскачество назвало "слабые места" отечественного шашлыка

Роскачество назвало "слабые места" отечественного шашлыка

5 часов назад
В середине лета в Норильске выпал снег

В середине лета в Норильске выпал снег

6 часов назад
Дети в Одессе решили заработать необычным способом

Дети в Одессе решили заработать необычным способом

7 часов назад
Якутия продолжает гореть

Якутия продолжает гореть

7 часов назад
Госсекретарь США: я сильно удивлюсь, если записи переговоров Путина и Трампа будут опубликованы

Госсекретарь США: я сильно удивлюсь, если записи переговоров Путина и Трампа будут опубликованы

7 часов назад
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

8 часов назад
Хит-парад. Самые мощные серийные хот-хэтчи

Хит-парад. Самые мощные серийные хот-хэтчи

15 часов назад
"Великий Северный путь": скоро увидят все

"Великий Северный путь": скоро увидят все

19 часов назад
Концертный зал и парк "Зарядье" получили премию MUF-18

Концертный зал и парк "Зарядье" получили премию MUF-18

22 часа назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15