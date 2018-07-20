В Одинцове ребенок полутора лет упал с 13 этажа на деревья и выжил

В подмосковном Одинцове чудом выжил ребенок полутора лет, выпавший из окна на 13 этаже.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с няней. В тот момент, когда она отвлеклась, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал из него.

Удар от падения смягчили деревья, благодаря чему малыш выжил. Он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота, сообщает управление СК РФ по Московской области.