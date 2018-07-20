20 июля 201813:10
Магаданские подростки отбили своего приятеля от сотрудников ГИБДД. Видео
Магаданский инспектор ДПС на днях задержал молодого человека, управляющего мопедом без соответствующих документов, и начал было оформлять на него протокол. Внезапно появилась группа подростков и, пользуясь численным преимуществом, отбила своего приятеля.
Полицейскому не смог помочь даже его напарник, оперативно подоспевший на выручку своего коллеги. Потасовка окончилась тем, что молодым людям удалось разбежаться в разные стороны.
В настоящее время следователи изучают действия как подростков, так и инспекторов ГИБДД, чтобы дать им правовую оценку.
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