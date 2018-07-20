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ЖКХ 43 минуты назад
Жилой многоквартирный дом в Серпуховском районе отключили от газоснабжения
В Серпуховском районе жителям одного из домов предложили отапливать свои квартиры дровами. Более подходящего решения газовые службы не нашли. Трубы перекрыли из-за полной неразберихи в документах. Выяснилось, что у здания уже много лет нет хозяина.
— Они вот приехали, отключили мне краник газовый. Все! И я не пользуюсь ни водой горячей, ни отоплением.
Без предупреждений и уведомлений жителей дома номер 8 в сельском поселении Турово оставили без газа. Пришли с проверкой и объяснили: котлы, установленные еще 10 лет назад, мощнее прежних, а это не соответствует старому проекту газоснабжения.
— К замдиректора пошли — он нам сказал: женщина, не волнуйтесь, есть другое, альтернативное топливо — это дрова. Почему я должна от газа, от хороших условий уйти на какие-то дрова?! На дрова я тоже должна, наверно, печку русскую поставить, чтобы греться?
До 2012 года дом принадлежал местному совхозу, но он распался. Здание осталось без собственника. По закону муниципалитет должен был перевести дом на свой баланс, но за шесть лет этого так и не произошло.
"Мы не имели права принять его на баланс, и все!" — говорит главный инженер сельского поселения Данковское Иван Дудников.
— А кто имел право принять на баланс?
— Районная администрация.
— А вы как-то вели диалог с районной администрацией?
— Мы обратились в нашу прокуратуру. Они объяснили нам, что это не их юрисдикция — обращайтесь в областную!
Здание передали Росимуществу, но договора на обслуживание газового оборудования у него нет, поэтому газ и отключили. Чтобы оформить техническую документацию, "Мособлгаз" запросил с каждой квартиры по 50 тысяч рублей.
— Я одинокая многодетная мама. У меня трое детей. Пятьдесят тысяч за этот газ — мне неоткуда их взять. Просто неоткуда!
Бесхозный дом и ремонтировать некому. Нина Сидорова вместе с детьми вынуждена снимать квартиру в соседнем районе, потому что здесь небезопасно. Обвалились деревянные балки, деформировался пол. В таком же состоянии и квартира снизу.
— С 2012 года я пытаюсь найти собственника дома, чтобы заключить с ним договор социального найма, чтобы сделать ремонт, так как течет крыша, и скоро второй этаж будет у меня на первом. Я ничего не могу сделать!
Но местные власти не горят желанием вкладывать деньги в ветхое жилье и настаивают, чтобы Росимущество сначала провело в доме капремонт. Если проблема так и не решится, жителям придется самим обращаться в прокуратуру, чтобы она обязала районную администрацию взять дом на баланс через суд.
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