В память о Высоцкой могут поставить спектакль

В Нижнетагильском драмтеатре, где 48 лет служила народная артистка России Иза Высокая, могут поставить спектакль, посвященный ее памяти, передает РИА Новости. Директор театра также обсуждает вариант размещения мемориальной доски.

Иза Высоцкая скончалась 20 июля на 82-м году жизни. В Нижнетагильском драмтеатре она выступала с 1970 года. Была единственной актрисой Нижнего Тагила, удостоенной звания "Народная артистка России".

В театре говорят, что Высоцкая работала до последнего. Актриса была прекрасным рассказчиком и писателем, помогала коллегам.

Прощание с Высоцкой состоится 22 июля в Нижнем Тагиле.