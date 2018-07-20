Земфира высказала все, что думает о Гречке, Монеточке и Дуде

Земфира в весьма откровенных выражениях высказала все, что думает о кумирах части молодого поколения – в частности, о таких исполнительницах, как Гречка и Монеточка. Вероятно, на это ее побудили слова Монеточки, которая считает Гречку "покруче" Земфиры.

"Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", — написала Земфира в своем "Фейсбуке".

У Монеточки же, по ее мнению, "отличные тексты", и она "нормально выглядит, в отличие от Гречки". "Но голос – омерзительный", — резюмировала певица.

Кроме того, Земфира сообщила, что если она кому-то не нравится, то ей это безразлично.

Ответила она и популярному видеоблогеру Юрию Дудю по поводу интервью. "Я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс", — пояснила Земфира.

При этом она коротко ответила на огромное количество вопросов, которые ей прислали поклонники. Среди них, в частности, есть вопрос о том, кто из современных отечественных исполнителей ей импонирует. "Задумалась. Не могу назвать ни одного имени", — написала Земфира.