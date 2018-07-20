Захарова предложила Западу обсудить "другие опции" по Украине

Если Штаты и остальное мировое сообщество не способны даже заставить Киев соблюдать минские договоренности, то можно обсудить другие опции урегулирования кризиса на Украине. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала информацию, будто Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум в Донбассе.

В свою очередь, представитель главы дипломатии Евросоюза Майя Косьянчич отказалась комментировать тему проведения референдума в Донбассе. Она добавила, что ЕС выступает за полное выполнение минских договоренностей. Так как это позволяет достичь долговременного политического решения конфликта на Украине.

Между тем, политолог Михаил Погребинский в интервью агентству РИА Новости заявил, что ни Киев, ни страны запада никогда не согласятся на референдум. Так как ДНР и ЛНР проголосуют за независимость.