Отдыхающих в Архипо-Осиповке попросили покинуть пляж из-за смерча

Сотни отдыхающих на Кубани стали свидетелями рождения и распада смерча близ пляжа в Архипо-Осиповке. Спасатели уговаривали собравшихся покинуть берег во избежание травм, но большинство курортников и не подумало уходить — все снимали на видео опасное природное явление.

Воронка сформировалась в море около 10 часов утра 20 июля, после чего двинулась в сторону побережья, но застыла на удалении от пляжа, в районе горы Ежик.

Смерч просуществовал около 10 минут, а затем, к удовлетворению туристов, распался.

На протяжении последних нескольких дней балом в Краснодарском крае правит циклон Мадина — привычную летнюю жару в регионе сменили дожди с грозами и смерчи. Вечером 16 июля под Геленджиком как раз были замечены две воронки, позже МЧС предупредило о том, что 20-23 июля из-за ухудшения погоды возможно возникновение новых смерчей.