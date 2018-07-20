Экспериментальное обезболивающее сочетает в себе лучшие свойства ботокса и опиоидов

Учёные всего мира сегодня ищут обезболивающие вещества, которые позволят облегчить страдания людей, не вызывая при этом привыкания. Одно из потенциальных решений, как считают исследователи из Шеффилдского университета, ― модифицированные версии ботокса, или ботулотоксина. Напомним, что ботокс активно используется в косметологии для временного разглаживания мимических морщин.

Это вещество является ядом и вырабатывается бактериями вида Clostridium botulinum. По сути, это мощный нейротоксин, способный парализовать всё тело. То есть, если применить его неправильно, он приведёт к смерти человека от дыхательной недостаточности. Также этот яд вызывает ботулизм.

Но некоторые типы токсина (всего их восемь) также могут при использовании в низких дозах блокировать на несколько месяцев передачу нервных сигналов. По этой причине ботулотоксины в последнее время всё чаще стали применяться в медицине для лечения таких состояний, как мышечные спазмы, хронические мигрени и боль в шее.

Тем не менее, даже когда ботокс используется для лечения боли, он блокирует работу нервов, ответственных за управление мышцами, а не тех, что передают болевые сигналы в мозг. С другой стороны, опиоиды невероятно хорошо взаимодействуют с нервами, ответственными за передачу болевой чувствительности. Однако их эффект длится не более нескольких часов и сопровождается всевозможными нежелательными побочными эффектами.

Исследователи из Шеффилдского университета говорят, что они нашли способ создать гибрид, сочетающий в себе лучшие свойства обоих средств.

"Мы разработали молекулярную LEGO-систему, которая позволяет нам собирать различные молекулы путём простого смешивания", — объяснил изданию Gizmodo старший автор исследования Базбек Давлетов (Bazbek Davletov).

Как говорит учёный, они заменили ботулиническую часть (ответственную за связывание с нейронами, контролирующими мышцы) пептидами, которые связываются только с проводящими боль нервами. Разработка получила название Derm-BOT.

Специалисты на протяжении пяти лет проводили эксперименты, изучая влияние Derm-BOT. Оказалось, что он уменьшал болевую чувствительность аналогично морфину. Срок действия же доходил до 23 дней. При этом учёные не наблюдали никаких признаков появления зависимости или токсического воздействия в мозгах грызунов.

Давлетов говорит, что для блокировки нервов в течение трёх-четырёх месяцев необходима лишь небольшая доза ботокса, так что его внедрение вряд ли вызовет иммунный ответ, препятствующий его обезболивающим эффектам.

Авторы работы также объединяли ботокс с другим токсином ― веществом Р-сапорином (P-saporin). Последний используется в низких дозах для устранения боли при раке у собак, но даже такие концентрации могут убивать нервные клетки. Следовательно, это слишком рискованный вариант для людей. Но, как выяснила группа Давлетова, эта гибридная версия под названием SP-BOT также блокировала хроническую воспалительную и нервную боль у мышей, не приводя при этом к смерти клеток.

По мнению старшего автора работы, новый подход хорош тем, что учёные могут с его помощью продлить эффект обезболивания опиоидами на многие месяцы при помощи одной инъекции новых биофармпрепаратов. "Это может принести пользу страдающим от хронической боли, а также избежать негативных последствий постоянного употребления опиоидов", — отмечает Давлетов.

Авторы работы признают, что многие опиоидные альтернативы, которые показывали многообещающие результаты при экспериментах на животных, терпели неудачу в клинических испытаниях на людях. Но, учитывая потребность в более совершенных обезболивающих, они считают, что их экспериментальное исследование стоит продолжить.

Подробнее с результатами работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в научном издании Science Translational Medicine.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других возможным альтернативах опиоидам, в частности, о веществе из яда улиток, которое оказалось сильнейшим обезболивающим, и веществе из перца чили. Также мы сообщали о разработке особого назального спрея с опиоидами, который поможет пациентам избежать зависимости.