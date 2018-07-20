Победитель первой практики Гран-при Германии Риккьярдо оштрафован на 20 позиций

Австралийский пилот Red Bull Даниэль Риккьярдо, победивший 20 июля в первой свободной практике на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1", был оштрафован на 20 позиций и начнет основную гонку Гран-при Германии в хвосте пелотона.

Официальный сайт соревнований сообщил, что на моторе машины австралийца были установлены новые элементы. Кроме того, пилоту заменили блок управляющей электроники и батарею.

Таким образом, Риккьярдо превысил лимит на подобные замены, поэтому был оштрафован на 20 позиций. Напомним, что гонка Гран-при Германии пройдет 22 июля.