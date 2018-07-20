Экономьте мины: украинским военным предложили вычерпать Азовское море

Предложение бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука заминировать Азовское море вызвало бурную общественную реакцию. В ответ глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил украинцам не мучиться с минами, а просто "вычерпать" Азовское море.

"Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения. Я бы ему предложил рассмотреть такую версию: чтобы не тратить взрывчатку, которой, видимо, не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море. Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит эту версию", — рассказал РИА Новости Григорий Иоффе.

В свою очередь бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал слова Гайдука позицией агрессора и напомнил, что так во времена войны в Балтийском море поступали фашисты.

"Это нарушение международных норм и правил. Это позиция агрессора. Никто не объявлял войны", — указал Владимир Валуев.

При этом бывший командующий Черноморским флотом, начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко отметил, что нелепая идея Гайдука неосуществима в том числе и из-за отсутствия у украинских ВМС необходимых для этого сил и средств.