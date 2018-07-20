Михаил Погребинский: референдум покажет, чего реально хочет население Донбасса

"Любой сигнал, который способствует смягчению напряженности между Западом и Россией дает шанс на прекращение кризиса на Юго-Востоке Украины", — заявил в программе "60 минут" украинский политолог Михаил Погребинский. По его словам, это то, что нужно, в первую очередь, Киеву.

"У нас в стране есть деятели, которые хотят войны. Около 20 процентов населения их поддерживают. Понятно, что они присоединились к дикой кампании оскорбления президента Соединенных Штатов. Но я не понимаю людей, которые хотят прекратить кризис в Донбассе, и при этом критически отзываются и о встрече Путина и Трампа, и о референдуме", — подчеркнул Погребинский.

Оценивая информацию СМИ о предложении Путина провести референдум о статусе Донбасса, политолог выразил сомнения, что такая идея будет реализована. "Если бы этот референдум мог стать реальностью, хотя в это не верю, это было бы очень хорошо. Заодно поставить на голосование вопрос об отношении к вступлению Украины в НАТО и другие".

Погребинский думает, что идея президента России состоит в следующем: раз Киев считает, что Россия мешает Донбассу соединиться с Порошенко, то надо проводить референдум и узнать, чего реально хочет население. При этом он подчеркнул, что Киев никогда не согласится на этот референдум, так как ДНР и ЛНР проголосуют за независимость.

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, что на саммите в Хельсинки президент Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Причем провести его под эгидой международных наблюдателей.