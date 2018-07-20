Турция и Нидерланды решили нормализовать отношения

Турция и Нидерланды решили нормализовать дипломатические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте правительства Нидерландов. В сообщении подчеркивается важность сотрудничества двух стран по вопросам миграции, борьбе с терроризмом и экономике.

По данным "Интерфакса", министры договорились о возвращении послов в Анкару и в Гаагу. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Речь о готовности нормализовать отношения между Турцией и Нидерландами впервые зашла на полях саммита НАТО в Брюсселе 11 июля.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года, когда Нидерланды не разрешили главе МИД Турции Мевлюте Чавушоглу провести в Нидерландах агитацию в преддверии конституционного референдума в Турции. Вскоре послы обеих стран были официально отозваны.