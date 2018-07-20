В Чернигове привязали к столбу мужчину и повесили на груди табличку "Я ватник"

На улице украинского города Чернигова к столбу привязали мужчину с прикрепленной к груди табличкой с надписью "Я ватник".

Некий пользователь Александр Тарнавский в своем "Фейсбуке" вел видеотрансляцию с "места событий". Автор видеокадров заявляет, что это ему наказание за разрушение памятника Героям Небесной Сотни и пророссийские заявления.

При этом на просьбы прохожих развязать мужчину слышится предложение "купить ему билет в Россию", если они такие сердобольные.

В полиции сообщили, что мужчину уже освободили, но кто именно его привязал к столбу, неизвестно, сообщает сайт украинского телеканала ТСН.