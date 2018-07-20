CAS отменил решение УЕФА и допустил "Милан" до Лиги Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) о недопуске футбольного клуба "Милан" до еврокубков на ближайшие два сезона. Итальянцы были оправданы после того, как подали апелляцию.

Ранее "Милан" был отстранен УЕФА за нарушение клубом финансового Fair Play. "Россонери" подверглись санкциям со стороны европейской организации из-за того, что траты итальянцев значительно превышали доходы, что не соответствует правилам и нормам УЕФА.

Таким образом, "Милан" в следующем сезоне сможет принять участие в Лиге Европы, куда пробился по спортивным показателям, заняв в чемпионате Италии шестую строчку. Готовая заменить миланистов в Лиге Европы "Фиорентина" теперь лишилась права выступать во втором клубном турнире континента.