Госпиталь на колесах: Подмосковье получило 85 современных машин скорой помощи

Реанимация на колесах: сразу 85 новых машин вышли на дежурство в подмосковных городах. Это часть масштабной программы по обновлению парка областной службы скорой помощи. Современные автомобили позволят быстро приезжать на вызов и оказывать пациентам высококвалифицированную необходимую помощь прямо по пути в больницу.

— Аппарат ингаляционного наркоза, также монитор, по монитору мы можем отслеживать динамику пациента.

Самое заметное преимущество новых реанимобилей перед старыми машинами — это простор. Наконец-то врач может встать в салоне в полный рост возле пациента. Это настоящий госпиталь на колесах. Например, аппарат вентиляции легких сам, исходя из массы пациента, решает, сколько ему подавать кислорода.

"Кардиопамп, который используем при выполнении сердечно-легочной реанимации. Грудные компрессии аппарат выполняет сам, соответственно, у доктора освобождаются руки", — говорит врач скорой медицинской помощи Юлианна Ионкина.

Новые автомобили оценили и водители: машины более скоростные, но при этом экономичные.

"Они более экономичные — дизельные двигатели. Удобный, современный, комфортабельный автомобиль!" — говорит Михаил Берсенев.

Новые скорые отправятся в Балашиху, Красногорск, Шатуру, Волоколамск, Солнечногорск, Коломну, Химки и Электросталь.

"Старые чаще ломались, был такой момент. Это играет роль, конечно, чем дольше она ремонтируется, тем меньше ее КПД, меньше она работает. Новая есть новая", — говорит и.о. заведующего Юго-Восточным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Коблов.

Благодаря специальной программе областного правительства машины скорой помощи обновляются раз в пять лет. За последние три года закуплено почти 500 автомобилей.

"Действительно, долгое время машины скорой помощи не обновлялись. Мы приняли программу, выделили порядка полутора миллиардов рублей, и сегодня все машины не имеют превышения по возрасту свыше пяти лет", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

После обновления медицинского автопарка сократилось и время ожидания скорой.

"Если еще в 2014 году средний доезд до 20 минут составлял 75-76 процентов, до 20 минут — это наш норматив, — то на сегодняшний день это где-то порядка 96 процентов", — говорит главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

А с недавнего времени при помощи мобильного приложения системы 112 можно отслеживать онлайн, через сколько бригада приедет на вызов.

Всего медучреждениям Московской области было передано 70 автомобилей скорой помощи и 15 реанимобилей. Уже завтра они выйдут на линии и отправятся к первым пациентам.