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Футбол-2018 53 минуты назад

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20 июля 201816:52

Во время ЧМ больше всех заработали маркетологи, охранники и студенты

Сергей Бобылев/ТАСС

Эксперты "Avito Работа" проанализировали рынок труда в период Чемпионата мира по футболу и составили рейтинг наиболее популярных профессий. Больше всего удалось заработать охранникам, соискателям без опыта работы и студентам, а также сотрудникам гостинично-ресторанного бизнеса: они стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми.

Кого искали работодатели и как подрабатывали соискатели

Чемпионат мира по футболу потребовал масштабных инвестиций (около 700 миллиардов рублей) в организацию турнира, обновления спортивной и туристической инфраструктуры, а также создания новых объектов. Подготовка к мундиалю создала дополнительные рабочие места, связанные с охраной спортивных арен и других объектов и обслуживанием огромного потока болельщиков, в том числе 700 тысяч иностранцев.

Наибольшее число вакансий, связанных с чемпионатом мира по футболу, пришлось на первую половину июня, двухнедельный период активной подготовки к турниру. Второй пик числа размещенных вакансий наблюдается 25 и 26 июня: несмотря на поражение от Уругвая в это время, сборная России обеспечила себе выход в плей-офф. Таким образом, у работодателей появилась причина рассчитывать на интерес россиян к патриотической атрибутике и очередную волну активности болельщиков – в ритейле, сфере сервиса и туризма. К тому же, к середине чемпионата работодатели ощутили нехватку ресурсов и начали активно нанимать дополнительных сотрудников, чтобы справляться с большим наплывом туристов. К концу турнира предложение таких вакансий снизилось на 89% по отношению к 1 июня.

Эксперты проанализировали и поведение соискателей: жители 11 городов, принимающих чемпионат, с удовольствием воспользовались возможностью подработки в период его проведения. Интерес соискателей к вакансиям в целом повторяет динамику предложения. Так, максимум спроса зафиксирован 7 июня, после чего он идет на спад. Подъем интереса соискателей зафиксирован 25 и 26 июня (как и предложение) – 87% по отношению к началу лета. Очевидно, что соискатели также были воодушевлены патриотическим подъемом и возможностью дополнительно заработать. К финалу чемпионата спрос соискателей упал на 82%.

Самыми востребованными в период подготовки и проведения ЧМ по футболу стали охранники – на эту категорию пришлась почти половина вакансий. Также работодатели часто искали студентов и сотрудников без опыта (24%), а также работников гостинично-ресторанного сектора (11%) и транспортно-логистической сферы (10%).

Среди соискателей наиболее востребованными вакансиями оказались сферы "Охрана, безопасность", "ЖКХ, эксплуатация", а также "Без опыта, студенты" и "Транспорт и логистика".

Наиболее ликвидными (отношение спроса к одному объявлению) группами профессий стали "ЖКХ", "Транспорт и логистика", а также "Охрана, безопасность".

Как менялись зарплаты

В динамике зарплат по вакансиям с указанием чемпионата мира по футболу пик пришелся на окончание турнира: среднее значение 14 июля – 17 316 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован 28 и 29 июня – 9 138 рублей. В финале ЧМ средняя зарплата снизилась на 6% по сравнению с 1 июня (14 997 рублей).

Самыми высокооплачиваемыми стали специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (45 000 рублей), охранники (23 737 рублей), а также работники без опыта и студенты (22 466 рублей). Максимальная зарплата по вакансиям с указанием ЧМ снизилась к концу чемпионата на 40% −с 75 000 до 45 000 рублей.

По стопам Черчесова

Отдельного внимания заслуживает работа футбольным тренером: еще до начала Чемпионата мира аналитики Avito провели опрос, который показал, что почти треть россиян хотела бы увидеть сына в футболке сборной России.

Максимального пика количество вакансий футбольного тренера достигло 11-14 июля – под конец чемпионата работодатели удостоверились в увлеченности россиян футболом. Максимальное значение спроса на такие вакансии пришлось на 18 июня – после победы над Саудовской Аравией и в преддверии игры с Египтом. После этого спрос резко падает: все-таки не каждый в душе чувствует в себе потенциал Станислава Черчесова.

К концу чемпионата максимальная зарплата по вакансиям футбольного тренера снизилась на 10% с 50 000 рублей в начале месяца до 45 000.

Avito – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 миллиона человек — около пятой части населения России.

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