Укравший воду мужчина отбился от продавщицы с помощью двух мачете

Полицейские в Тынде пустили в ход табельное оружие, чтобы утихомирить вооруженного двумя мачете мужчину, который приставал к прохожим на улице. Очевидцы сняли дебошира на видео.

По утверждению горожан, гнев ветерана войны в Афганистане вызвало требование продавщицы расплатиться за воду, которую он взял в холодильнике. Появившиеся в руках мачете убедили женщину прекратить преследование агрессивного покупателя, но тот принялся срывать злость на попадавшихся ему горожанах. Появление полицейских только раззадорило мужчину, который пропускал мимо ушей все призывы сложить оружие и угрожал правоохранителям, в итоге стражи порядка — а их к месту стянулось около 40 человек — дважды выстрелили на поражение, попав в ногу и живот дебоширу.

Впрочем, получив ранения, ветеран не выпустил из рук мачете — на кадрах видно, как истекающий кровью мужчина кладет клинки себе на плечи, в то время как один из очевидцев обвиняет полицейских в неправомерном применении оружия.

Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.