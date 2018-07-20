Путин: Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами минувшего чемпионата мира по футболу признался, что в дальнейшем Россия готова рассмотреть вопрос о принятии у себя летних Олимпийских игр.

"Это возможно", – заявил глава государства в ответ на вопрос о том, сможет ли Россия стать хозяйкой летней Олимпиады.

Также Путин добавил, что на данный момент даже не подготовлена соответствующая заявка и отметил, что важно не только само проведение в стране масштабных спортивных мероприятий, но и использование созданных для этого объектов в интересах развития спорта в России.