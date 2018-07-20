Тема:
Открытие новых видов динозавров и изучение известных 1 час назад
Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой
Учёные обнаружили останки динозавра Akainacephalus johnsoni, которого прозвали "колючая голова". Открытие меняет то, что специалисты знают о североамериканских анкилозаврах, вымерших травоядных "бронированных" существах, которые имели несчастье жить рядом с тираннозавром в конце мелового периода.
Как говорят учёные, им удалось обнаружить скелет анкилозавра позднего мелового периода, наиболее полный из всех когда-либо найденных на территории штата Юта (или на всей юго-западной территории США).
В отличие от других североамериканских анкилозавров, которые обитали примерно в то же время, у этого динозавра были шипы и небольшие рога на голове и морде.
Собственно, по этой причине его ему и дали видовое название Akainacephalus johnsoni, первая часть которого переводится как "рогатая голова", а вторая половина чтит Рэнди Джонсона (Randy Johnson). Последний – сотрудник музея, который помог подготовить для анализа череп древнего существа.
Окаменелые останки A. johnsoni были обнаружены Национальном заповеднике Grand Staircase-Escalante National Monument в юго-восточной части штата Юта, США. Его кости были захоронены в 76-миллионых горных породах кайпаровицкой формации – геологическом слое.
Работая в этой пустынной местности, палеонтологи из Музея естествознания Юты и Университета Юты сумели вытащить ряд костей, в том числе безукоризненно сохранившийся полный череп, костный панцирь, несколько позвонков, переднюю конечность, различные кости задней конечности и почти полный хвост с культовой булавой, прикреплённой к нему.
Специалистам потребовалось почти четыре года, чтобы собрать и полностью подготовить кости к анализу.
В итоге оказалось, что A. johnsoni был среднего телосложения размером от 4 до 5 метров в длину и высотой около 1,5 метра.
Как и другие анкилозавры, у этого существа было чем защитить себя: у него была грозная "броня" от головы и до самого хвоста, включая остеодермы (окостенения, располагающиеся в мезодермальном слое кожи у некоторых позвоночных животных).
Его голова была украшена "покрывалом" из шипов и крошечных рогов, а кончик хвоста, как уже отмечалось выше, был оснащён большой костяной булавой, которую он, вероятно, использовал для отпугивания хищников.
Как и предполагает его грозный внешний вид, A. johnsoni нуждался в такой защите для выживания в суровых условиях позднего мелового периода на территории Северной Америки. Поскольку это травоядное существо должно было регулярно контактировать с грозными современниками – тираннозаврами, да и другими хищниками.
Открытие показывает, что анкилозавры были более разнообразны по своим физическим характеристикам, чем считали палеонтологии ранее.
Описание любопытной находки представлено в научном издании PeerJ.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другом "бронированном" динозавре, который носил камуфляж, чтобы укрываться от хищников. К слову, ранее в музейной экспозиции в Германии учёные обнаружили первый пример камуфляжа у динозавров, который позволял древнему ящеру сливаться с растительным фоном.
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