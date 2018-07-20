Путин: сборная России поразила всех качеством своей игры

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта оценил продемонстрированную игру сборной России по футболу и призвал главного тренера Станислава Черчесова сохранить такой же боевой дух и в дальнейших играх.

"Особо отмечу добротную и бескомпромиссную игру нашей национальной сборной, которая подарила российским болельщикам долгожданную радость побед, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24". – Главный тренер вместе со своим штабом, вся система обеспечения и сами ребята сражались очень достойно, были настоящей командой и поразили всех нас своей стойкостью, упорством и качеством игры".

"Теперь важно сохранить боевой настрой команды и сплоченность нации. Впереди Лига Наций УЕФА и чемпионат Европы-2020, который помимо прочих примет и российский город. Мы имеем большой позитивный опыт в проведении соревнований, а также во время чемпионата продемонстрировали ряд инноваций, которые были оценены руководителями ФИФА".