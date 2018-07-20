К столичным предпринимателям приехал ревизор

Настоящий привет из 90-х: в столичных кафе и салонах красоты — нашествие странных проверяющих, которые представляются сотрудниками некоего центра защиты прав потребителей. Инспекторы берут напором: заходят во все помещения и якобы находят нарушения, но за хорошую сумму обещают закрыть глаза на все недочеты. Кто эти загадочные ревизоры?

Начинающий предприниматель Владислав проверок в своем кафе не ждал, но инспекцию все же принял.

— Они представились общественной организацией.

Направление на проверку и удостоверение Владислав сфотографировал — они выданы центром защиты прав потребителей "Альтернатива". Инспекторы быстро начали заполнять акт.

— При наличии медкнижек, при наличии уголка потребителя люди фиксируют, что ничего данного им не было представлено.

По результатам проверки это оказалось не кафе в центре Москвы, а незаконная забегаловка на отдаленной трассе. Судя по акту, это кафе уже давно пора закрывать. Нет сертификатов соответствия на продукты, ценников и жалобной книги. И вообще здесь травят покупателей. А протокол обещали направить сразу в УВД, налоговую службу, департамент здравоохранения, прокуратуру и почему-то сразу в суд. Конечно, от такого документа любой предприниматель придет в ужас. Видимо, на то и рассчитано.

Не успевшему прийти в себя хозяину кафе быстро предложили за небольшую плату решить вопрос на месте.

— Была не то что прямая угроза, но дали четко понять, что в случае несотрудничества с данной компанией все документы будут направлены в проверяющие инстанции.

После вызова полиции проверяющие быстро удалились. Для общественной организации "Альтернатива" весьма скрытна. Сайт отсутствует, данные можно найти лишь по реестру юридических лиц. По месту регистрации офиса нет — обычный жилой дом. По телефону свое местонахождение не выдают.

— Вот так просто прийти, написать вам заявление нельзя?

— Можно, почему.

— Давайте, я приду, куда?

— Ну, давайте номер телефона. Кто-то придет, вам сразу позвонят.

Общество по защите прав потребителей "Альтернатива" настолько уникально, что на него поступают жалобы юристу по защите прав потребителей Анатолию Коровину. Уже не первый год, пользуясь принципом 90-х, в "Альтернативе" сначала создают проблемы бизнесу, а потом предлагают их решить.

"Получение с предпринимателя, конечно, денежных средств. Это вымогательство — целый комплекс преступлений, связанных с мошенничеством", — говорит юрист по защите прав потребителей Анатолий Коровин.

И, судя по отзывам в Интернете, сотни московских предпринимателей подверглись нападкам альтернативного общества защиты.

— А дальше начался настоящий рэкет. Стали угрожать, что если не договоримся, то салон закроют на три месяца, и это самое лучшее, а то могут закрыть и насовсем, а они могут помочь, за 4000 все устроят.

— Рассказывала про суды, решением каким-то размахивала, просила оплатить 30 тысяч рублей и якобы иск отзовут. Самое интересное — иск они даже не отправили. Прошло три месяца, работаем спокойно. Гоните их в шею!

Но, даже отбившись от атаки, предприниматели почему-то не спешат писать заявление в полицию. А поймать напористых проверяющих можно только за руку — в момент передачи денег.