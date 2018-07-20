В Коктебеле в этом году будут играть джаз вместе с дельфинами

В конце августа артистический поселок Коктебель в Крыму готовится принять очередной Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP).

Выступления музыкантов в этом году впервые пройдут сразу на пяти площадках. Как сообщает оргкомитет KJP, к традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене"Артека" в Гурзуфе, добавятся площадки в Аквапарке и Дельфинарии Коктебеля.

В прошлом году пробное выступление вместе с дельфинами и морскими котиками под звуки джаза уже опробовали саксофонист и арт-директор фестиваля Сергей Головня в дуэте с "клавишником" Олегом Стариковым.

Эксперимент понравился и музыкантам, и тренерам Дельфинария, так что в этом году гостей KJP, видимо, ждет расширенная программа.

Возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — телеведущего Дмитрия Киселева, Koktebel Jazz Party за эти годы стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов.

В прошлом году фестиваль, который внезапно в заключительный вечер посетил президент России Владимир Путин, на ежегодной премии "Все цвета джаза" был удостоен награды "Мероприятие года" от тематического Радио Jazz 89.1 FM.

В этом году Koktebel Jazz Party пройдет 24-26 августа.