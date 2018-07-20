Умерла переводчица "Гарри Поттера" Мария Спивак

Умерла Мария Спивак, работавшая над переводом серии книг о Гарри Поттере. Ей было 55. О кончине подруги в "Фейсбуке" сообщила директор Phantom Press Алла Штейнман, добавив, что дата похорон будет озвучена позже.

Сначала Спивак публиковала свои переводы в Сети, а затем ее труды стали официально использоваться издательством "Азбука-Аттикус".