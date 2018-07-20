Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери отмечает пятилетие

Знаменитый поэт, заслуженный деятель искусств ушел из жизни за две недели до юбилея — несколько дней назад ему исполнилось бы 90. Но сегодня его стихи читают молодые поэты, песни знает вся страна, а его Дом поэзии останется одним из главных центров культурной жизни Твери.

Андрей Дементьев мечтал собрать друзей на юбилей у себя на родине в Твери, но до 90 лет не дожил всего две недели. И дом его все равно полон.

Хотя бы ниточкой одной,

Едва заметной,

Став одинокой тишиной

Над рощей летней,

Негромкой песнею огня,

Слезою поздней,

Но так же было до меня

И будет после.

Здесь много молодых людей, для которых Андрей Дементьев был мудрым и чутким наставником. Еще возглавляя журнал "Юность", он придумал для начинающих литераторов конкурс "Зеленый листок" и возродил его в своем Доме поэзии. Он говорил: "Я никогда не сажусь за стол просто писать стихи. Они случаются во мне, как случается в человеке сострадание или тревога".

"У него есть стихи о Лермонтове и Пушкине, кончаются такими строчками: "И на земле не дождалась их старость, и в этом тоже есть особый знак". Вот мне кажется, что старость его не дождалась на земле — он ушел улыбчивым, молодым, юным", — говорит вдова Андрея Дементьева Анна Пугач.

Дом поэзии был главным детищем и гордостью Андрея Дементьева. По его приглашению здесь проводили творческие вечера Евгений Евтушенко, Лариса Рубальская. Дом останется одним из главных центров культурной жизни Твери. Именем поэта назовут улицу в городе и там же установят памятник.

На главной площади Твери — концерт в честь юбилея поэта. Он жил здесь только в юности, но много раз в стихах признавался в любви к родной земле.

"Вы знаете, бывают такие люди: человек входит и сразу становится светлей. Вот он был таким. Человек прожил такую большую жизнь и сохранил в себе молодость! Это, может, главное качество для художника и для поэта", — говорит народный артист РФ Валерий Баринов.

"Я тебя рисую", "Лебединая верность", "Каскадеры", "Яблоки на снегу" — песни на стихи Андрея Дементьева, которые знала вся страна. Они легко становились эстрадными хитами.

"Столько любви к людям, к миру, к природе, к своей Родине, что не восхищаться им невозможно!" — говорит народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк.

Каждый, кто сегодня выходит на сцену, старается прочесть строки Дементьева в его выразительной манере. Неповторимый стиль поэта, душевность, теплоту в Твери всегда будут помнить.