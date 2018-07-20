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20 июля 201818:57

Взвешивание Гассиева и Усика выявило ничью

Накануне финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) российский боксер Мурат Гассиев и его соперник – украинец Александр Усик прошли процедуру взвешивания. По его итогам стало понятно – вес спортсменов равен.

Оба боксера за день до поединка весят 89,9 килограмма. Таким образом, они уложились в требования своей весовой категории, которая равняется 90,7 кг.

Напомним, что бой Гассиев – Усик состоится 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". Поединок начнется в 18:00 по московскому времени. Напомним, что победитель этого боя получит четыре чемпионских пояса и кубок имени легендарного боксера Мохаммеда Али.

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