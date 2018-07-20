На севере Петербурга упал строительный кран

В Приморском районе Санкт-Петербурга упал строительный кран, заблокировав проезд по улице Полевой Сабировской. По предварительной информации, пострадавших нет.

Упавшая техника проломила забор стройплощадки возле пешеходной тропинки, передает ТАСС. В результате происшествия перегорожен проезд в районе дома 46 по улице Полевой Сабировской.

Крушение техники произошло на территории строительства жилого комплекса "Богатырь-3". Представители компании-застройщика сообщают, что осведомлены о случившемся и предпринимают действия по устранению последствий падения крана.

На месте происшествия также работает полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.