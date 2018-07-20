Тема:
Убийство фигуриста Тена 1 час назад
20 июля 201819:20 (обновлено в 19:25)
Убийцы не узнали Дениса Тена
Убийцы 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена, взявшего бронзу на сочинских Играх-2014, не узнали его во время нападения. Спортсмен был зарезан двумя ворами при попытке украсть зеркала с его автомобиля. Они признались в содеянном и были арестованы.
Как рассказал один из злоумышленников, о том, кем была их жертва, убийцы узнали из Сети. Фигурист умер в больнице, напоминает РИА Новости.
На счету Дениса Тена была не только олимпийская бронза – на ЧМ 2013-го и 2015-го годов он брал второе и третье месте. С 2004-го по 2010-й тренировался в Москве, с ним работали Елена Буянова и Татьяна Тарасова, а потом переехал в Штаты.
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