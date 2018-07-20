На людей в немецком автобусе напал иранец с гражданством ФРГ

Издание Luebecker Nachrichten сообщило, что на людей в автобусе в немецком Любеке напал 34-летний уроженец Ирана, который является гражданином ФРГ и уже давно живет в этом городе. Местные власти не считают, что это был теракт, но эта версия не исключается.

Кроме того, LN уточняет, что в результате нападения с ножом пострадали 9 человек. Ранее сообщалось, что мужчина атаковал пассажиров и водителя автобуса, а потом поджег рюкзак с горючей смесью и попытался сбежать, однако был скручен находившимися в транспортном средстве людьми и передан полиции. Пожар быстро потушили.