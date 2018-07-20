В ходе обысков у экс-адвоката Трампа найдена компрометирующая аудиозапись

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн втайне сделал аудиозапись разговора с ним о денежном вознаграждении модели журнала Playboy Карен Макдугал за молчание. Ранее она заявляла, что в 2006 году состояла в отношениях с нынешним президентом Америки.

Разговор Трампа и его бывшего адвоката состоялся за два месяца до президентских выборов США в 2016 году, передает РИА Новости со ссылкой на американскую газету New York Times.

Адвокаты Майкла Коэна направили запись разговора о Макдугал действующим адвокатам Дональда Трампа. Один из них, Рудольф Джулиани, заявил, что денежная компенсация действительно обсуждалась, однако выплачена не была.

Предполагается, что Майкл Коэн осуществлял выплаты женщинам с целью сгладить перед выборами скандальные сообщения о кандидате в президенты. Именно по этой причине юрист попал под подозрение ФБР: в апреле в его офисе и доме были произведены обыски. По их результатам были найдены аудиозаписи разговоров Коэна и Трампа и документы о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Таблоид National Enquirer выкупил у Макдугал права на историю об отношениях с Дональдом Трампом за 150 тысяч долларов. Тем самым издание купило молчание модели, но не опубликовал материал. Позже она обратилась в суд с требованием признания обязательства о неразглашении недействительным. В своем иске Карен Макдугал заявляет о нарушении таблоидом закона о финансировании избирательной кампании.