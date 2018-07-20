Российские ватерполисты пробились в плей-офф чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло успешно преодолела групповой этап проходящего в Барселоне чемпионата Европы. В заключительном поединке группы "D" российские спортсмены одержали победу над командой Румынии – 12:7.

После этой победы россияне набрали шесть очков в группе и гарантировали себе вторую строчку, которая дает право на выход в плей-офф. В 1/8 финала континентального первенства соперником наших ватерполистов станет команда, занявшая третью строчку в группе "В". Матчи в этом квартете пройдут позже вечером.