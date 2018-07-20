Тема:
Ситуация в Донбассе 19 минут назад
20 июля 201820:12
"Странная идея": Киев и Вашингтон – против референдума в Донбассе
Киев отвергает "странную идею" референдума о статусе Донбасса "под дулом российского пистолета". Об этом заявил политдиректор украинского МИДа Алексей Макеев.
Как передает "Интерфакс", комментируя тему, глава Совета нацбезопасности США Гарретт Маркис подчеркнул, что Вашингтон тоже не рассматривает этот вопрос. По его словам, референдум противоречит "Минску".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге задуматься о проведении плебисцита, чтобы посодействовать разрешению донбасского кризиса.
16 июля главы двух государств встретились в Хельсинки, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также Сирию и Украину.
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