Израильская ПРО уничтожила ракеты, выпущенные с территории сектора Газа

Три ракеты были выпущены в пятницу с территории сектора Газа по югу Израиля, две из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны. Третья ракета разорвалась в пустыни.

В пятницу армия обороны Израиля начала наносить удары по позициям экстремистской группировки ХАМАС в секторе Газа; применялись танки и артиллерия. В перестрелках с израильскими солдатами погибли четыре палестинских араба. Все четверо были членами ХАМАСа, сообщает "Интерфакс".

По мнению министра обороны Израиля Авигдора Либермана, ХАМАС намеренно толкает Израиль на проведение военных операций. С 30 марта в Газе палестинцы проводят "Марш возвращения", каждую пятницу акции протеста приобретают массовый характер и оборачиваются столкновениями с израильскими солдатами. Жертвами стычек стали не менее 130 палестинцев, ранения и тяжелые отравления газом получили десятки тысяч жителей сектора.