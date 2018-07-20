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Палестино-израильский конфликт 32 минуты назад
Израильская ПРО уничтожила ракеты, выпущенные с территории сектора Газа
Три ракеты были выпущены в пятницу с территории сектора Газа по югу Израиля, две из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны. Третья ракета разорвалась в пустыни.
В пятницу армия обороны Израиля начала наносить удары по позициям экстремистской группировки ХАМАС в секторе Газа; применялись танки и артиллерия. В перестрелках с израильскими солдатами погибли четыре палестинских араба. Все четверо были членами ХАМАСа, сообщает "Интерфакс".
По мнению министра обороны Израиля Авигдора Либермана, ХАМАС намеренно толкает Израиль на проведение военных операций. С 30 марта в Газе палестинцы проводят "Марш возвращения", каждую пятницу акции протеста приобретают массовый характер и оборачиваются столкновениями с израильскими солдатами. Жертвами стычек стали не менее 130 палестинцев, ранения и тяжелые отравления газом получили десятки тысяч жителей сектора.
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