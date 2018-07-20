На севере Москвы вооруженный налетчик ограбил МФО

Вооруженное ограбление совершено на севере Москвы. На Ленинградском шоссе мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации. Угрожая огнестрельным оружием, он потребовал выдать ему наличность, а похитив деньги скрылся, передает телеканал "Россия 24".

Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции, а также эксперты-криминалисты. Они пытаются установить обстоятельства ограбления, точную сумму, которая была похищена, а также личность предполагаемого грабителя.