Российские регбистки с победы стартовали на Кубке мира

Женская сборная России по регби-7 успешно стартовала на Кубке мира, который проходит в американском Сан-Франциско. В первом поединке подопечные Андрея Кузина одержали победу над командой ЮАР со счетом 24:14.

В составе сборной России попытками отметились Алена Михальцова, Дарья Шестакова, Мария Перестяк и Дарья Лушина, которая также отметилась двумя успешными реализациями. Благодаря этому успеху россиянки пробились в 1/4 финала турнира. Отметим, что Кубок мира по регби-7 проходит без группового этапа — турнир с первого же матча проходит на вылет.

Соперником России по четвертьфиналу станет победитель пары США – Китай. Их поединок состоится позже.