Старейшая беженка из Луганска стала гражданкой России

Гражданкой России стала 94-летняя Раиса Шувар — ветеран Великой Отечественной войны и беженка с юго-востока Украины. В Ростовской области ей вручили российский паспорт.

7 июня во время "Прямой линии" президент России акцентировал внимание федеральных и региональных властей на необходимости упрощения процедуры получения гражданства для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

В итоге в июле Раисе Шувар, которая до середины 2014 года проживала в Луганске, а потом прибыла в Ростовскую область в потоке беженцев с юго-востока Украины, выдали сначала разрешение на временное проживание, а следом и российский паспорт.

Сейчас она проживает в приюте благотворительной организации "Многофункциональная помощь" Белокалитвинского района, где и состояла на миграционном учете. Администрация района обещала помочь ей в оформлении пенсии, сообщает ТАСС.