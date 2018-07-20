В Дагестане при обстреле погибли двое полицейских

В Дагестане неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы, среди полицейских есть погибшие.

Нападение произошло в Кизилюртовском районе республики. В районе села Стальское неизвестные обстреляли наряд полиции: двое полицейских погибли и один ранен, сообщает ТАСС.