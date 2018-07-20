Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира в хорватском Умаге. В матче 1/4 финала 20-летний москвич проиграл представителю Нидерландов Робину Хасе, имеющему шестой номер посева.

Рублев уступил сопернику первый сет со счетом 3:6, после чего во втором сете навязал упорную борьбу и был близок к тому, чтобы одержать верх, но не смог дожать голландца и проиграл со счетом 6:7 (6:8). Общая продолжительность поединка составила 1 час 39 минут.

За выход в финал Хасе поспорит с победителем пары Гидо Пелья (Аргентина) – Душан Лайович (Сербия). Призовой фонд турнира составляет 501 345 евро.